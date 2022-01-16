الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بحوزته هيروين بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائقًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين.

وتعود وقائع القضية رقم 5121 لسنة 2021، قسم ثان العاشر من رمضان، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات مكتب العاشر من رمضان، عن قيام (عبدالحفيظ ع) البالغ من العمر 31 عامًا ويعمل سائقًا ومقيم دائرة قسم أول العاشر، بالإتجار في المواد المخدرات.

ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد أحمد فخري العزازي، رائد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، من ضبط المتهم وبحوزته 15 لفافة تشبه الهيرويين المخدر، وكيس بلاستيك بداخله مادة تشبه في كونه ذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتبيَّن أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتبيَّن من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة تحتوي على الهيروين المخدر وزنت 49 جرامًا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة.

محكمة جنايات الزقازيق العاشر من رمضان تقرير المعمل الكيماوي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار فى مخدر الهيروين جنايات الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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