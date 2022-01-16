الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة لعمال النظافة بالمجان

المبادرة
المبادرة

أطلق مينا إبراهيم عادل، أحد شباب مدينة بورفؤاد، مبادرة شبابية لتقديم المشروبات الساخنة لعمال النظافة بالمجان، وذلك خلال فترة الشتاء، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر وبرودة الجو. 

وأكد مينا عادل، أنه ومجموعة من شباب جروب "صوت بورفؤاد"، طبعوا أوراقًا مكتوب عليها تفاصيل المبادرة تحمل كلمات: "المشروبات الساخنة بالمجان للسادة عمال النظافة خلال فصل الشتاء تقديرًا لمجهوداتكم"، مؤكدًا أن وضع الصورة على الكافيه تؤكد انضمامه للمبادرة. 

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أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة

وأشار مينا إلى أنهم قاموا بالمرور على عمال النظافة بشوارع بورفؤاد في كافة المناطق، وأبلغوهم بأماكن الكافتيريات المشاركة، وطالبوهم بالحصول على أي مشروب من المنيو الخاص بالكافتيريات بالمجان، وذلك خلال فترة الشتاء تبديرًا لدورهم، وشعورًا بعملهم تحت البرد الشديد والأمطار. 

وقال مينا عادل، إن الخير لا يزال في الشباب المصري، لافتًا إلى أن أبناء بورسعيد ومدينة بورفؤاد أهل كرم وخير، وخلال عرضه المبادرة على أصحاب الكافتيريات رحبوا بها، مؤكدين أن عمال النظافة يستحقون أكثر من ذلك، تقديرًا للدور الذي يقومون به خاصة في فصل الشتاء. 

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أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة

وأوضح مينا أن جروب "صوت بورفؤاد" يجتمع به مئات الآلاف من أبناء مدينة بورفؤاد ومحافظة بورسعيد، ولا يهدف إلا لتفكير وتعاون الشباب من أجل عمل مبادرات خير، والتعاون مع الجهات الرسمية والحكومية في دعم الفئات الأولى بالرعاية. 

وأشار إلى أن مبادرة المشروبات المجانية لعمال النظافة، جاءت بعد النجاح الكبير لمبادرة توصيل الطلاب للمدارس بـ 5 جنيهات خلال فترة الامتحانات، والتي شارك بها عشرات السيارات، ورفعت العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور، مؤكدًا إيمانه وشباب بورفؤاد وبورسعيد بالدور الهام لهم بجانب جهود الدولة.   

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أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة

ودعا مينا، عمال النظافة، إلى الاستفادة من المبادرة بالأماكن سالفة الذكر، مؤكدًا أن الشباب سعداء بخدمتهم، مشيرًا إلى أن تقديم المشروبات سوف تكون في أدوات تستخدم لمرة واحدة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة
أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة
أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة
أبناء بورفؤاد يطلقون مبادرة لتقديم المشروبات الساخنة
IMG-20220116-WA0033
IMG-20220116-WA0033
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