الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب بطة.. إيداع حدث دفع نجل عمته في رشاح بالجيزة بدار رعاية

إيداع حدث بدار رعاية
إيداع حدث بدار رعاية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إيداع الطفل المتهم  بدفع نجل عمته في رشاح المياه بسبب بطة، الأمر الذي نتج عنه وفاته في الحال لكونه صغير ولا يجيد السباحة، وذلك بأحد دور رعاية لحين ورود طب النفسي الخاص بحالته واستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة الطفل المجني عليه، وكذلك التحريات التكميلية حول الواقعة.

واستمعت نيابة جنوب الجيزة، لأقوال والد طفل عثر على جثته في رشاح مياه ببولاق الدكرور، وقال إن نجله يبلغ من العمر 4 سنوات كان برفقة ابن عمته في يوم الواقعة للعب، ولكن المتهم البالغ من العمر 11عامًا، عاد إلى المنزل دون نجله. 

واستمرت أعمال البحث عن الطفل المفقود ليومين قبل اكتشاف الواقعة، لتكشف التحريات مقتل الطفل على يد ابن عمته، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيًا. 

- تفاصيل البلاغ 

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد باختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة  تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتمت مناظرتها  ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة إيداع الطفل المتهم دفع نجل عمته رشاح المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

القبض على سيدة و3 سرقوا محاميا بالإكراه في الإسكندرية

«فريد» يكشف مكاسب البورصة من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس «التصديري للصناعات الهندسية» يتوقع 20% زيادة في الصادرات خلال 2022

ضبط المتهم بانتحال صفة مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا