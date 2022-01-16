بسبب بطة.. إيداع حدث دفع نجل عمته في رشاح بالجيزة بدار رعاية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إيداع الطفل المتهم بدفع نجل عمته في رشاح المياه بسبب بطة، الأمر الذي نتج عنه وفاته في الحال لكونه صغير ولا يجيد السباحة، وذلك بأحد دور رعاية لحين ورود طب النفسي الخاص بحالته واستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة الطفل المجني عليه، وكذلك التحريات التكميلية حول الواقعة.

واستمعت نيابة جنوب الجيزة، لأقوال والد طفل عثر على جثته في رشاح مياه ببولاق الدكرور، وقال إن نجله يبلغ من العمر 4 سنوات كان برفقة ابن عمته في يوم الواقعة للعب، ولكن المتهم البالغ من العمر 11عامًا، عاد إلى المنزل دون نجله.

واستمرت أعمال البحث عن الطفل المفقود ليومين قبل اكتشاف الواقعة، لتكشف التحريات مقتل الطفل على يد ابن عمته، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيًا.

- تفاصيل البلاغ

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد باختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتمت مناظرتها ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.