الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيضاء» بـ29 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، استقرارًا في الأسواق اليوم الأحد، مع توافر المعروض.

وتراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 29 جنيهًا للكيلو، و"الساسو" سعر الكيلو من 37 إلى 38 جنيهًا، والبلدي سعر الكيلو من 42 إلى 44 جنيهًا، وأمهات أبيض سعر الكيلو من 19 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر سعر كيلو الأوراك 35 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو البانيه لسجل70 جنيها، في حين سجل سعر كيلو  من ألاجنحة  21 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الشيش طاووق 70 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الدبابيس 45 جنيهًا

وسجل سعر كيلو فراخ شاورما 56جنيه، بينما سجل سعر كيلو فريش فيليه 74 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو فراخ منديل 62 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو كبد و قوانص 36 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو فخاد 31 جنيهًا.

الفراخ ب29جنيه أسعار الدواجن اليوم الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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