الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

سواحل اليابان
سواحل اليابان

ضربت موجات مد عاتية "تسونامي" سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ في وقت مبكر من اليوم الأحد بعد ثوران بركاني هائل تحت الماء في جزيرة تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ في اليوم السابق، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات وحث أكثر من 210 آلاف ساكن على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، إن موجات تسونامي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار قد تضرب بعض الجزر الأخري الواقعة في جنوب غرب اليابان بما في ذلك جزيرة أمامي وكذلك محافظة إيواتي الشمالية الشرقية.

وشوهد تسونامي بطول 1.2 متر في مدينة أمامي قبل وقت قصير من منتصف ليل أمس، بينما وصل تسونامي بطول 1.1 متر إلى محافظة إيواتي في الساعة 2:26 صباح يوم الأحد.

ووفقًا للوكالة، لوحظ تسونامي صغير يقل عن متر واحد عبر منطقة واسعة من ساحل المحيط الهادئ، في البلاد من هوكايدو إلى كيوشو وأوكيناوا ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن ما لا يقل عن 210 آلاف شخص في سبع محافظات - أوموري وإيواتي ومياجي وتشيبا وكوتشي وميازاكي وكاجوشيما - طُلب منهم الفرار من شاطئ البحر، فيما دعا مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية سكان ساحل المحيط الهادئ الياباني إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية حتى يتم رفع التحذيرات، مشيرًا إلى احتمال وصول موجات تسونامي متعددة.

تسونامي اليابان المحيط الهادئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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