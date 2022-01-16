اليوم.. طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول فى المواد غير المضافة للمجموع، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارات جديدة خاصة بامتحانات أولى وثانية ثانوي عام، وأعلن أنها ستكون ورقية بالكامل وفي مستوى المدرسة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عام سوف تعقد ورقيًا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل، ولكن على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول للمادة. وقال إنه سيسمح باستخدام التابلت في الاطلاع على المحتوى الرقمي للمقررات، وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذًا لنظام الأوبن بوك.

وكشف الوزير عن القرارات وهي، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية كما تم إعلانه من قبل، مشددًا على أن الامتحانات 70% منها على طريقة الاختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.

وأضاف الوزير، أن الامتحانات تضعها المدارس عن طريق المعلم الأول لكل مادة مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات، موضحًا أنه مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة وغير مسموح بالكتاب الورقي.

وعن الامتحانات، أكد الوزير أنها في موعدها وفق الجداول المعلنة من قبل وتبدأ السبت المقبل للصف الأول الثانوي والأحد للصف الثاني، على أن تكون الإجابات في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة حسب ما تقرر المدرسة.

ومن المقرر أن تكون النتيجة بالتقدير وليس الدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدًا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف، على أن تشكل لجنة النظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.