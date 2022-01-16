«الملا» يفتتح غرفة المراقبة الرئيسية لشبكة خطوط «أنابيب البترول» بالسويس

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، والتي تشمل نظام القياس الآلي للمستودعات (RTG) لمحطة الشهيد على جمال، ونظام المراقبة والتحكم لعنابر التدفيع على خطوط «السويس - مسطرد والسويس - بورسعيد».

جاء ذلك خلال استكمال جولة وزير البترول التفقدية، التي بدأها أمس، بعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس.

وزير البترول

وقال"الملا"، إن قطاع البترول من القطاعات السباقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر القطاع في تنفيذه، وفي ضوء المشروع القومي للدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات كأحد العناصر الرئيسية التي تشملها استراتيجية ورؤية "مصر ٢٠٣٠".

وأشار إلى أن غرفة التحكم الرئيسية تم تطويرها وتحديثها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وقامت بتنفيذها شركات قطاع البترول، لافتًا إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة فى تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب.

وزير البترول

ولفت إلى أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول ولا سيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض توضيحى من المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول حول مشروعات الخطة الخمسية لشبكة خطوط أنابيب البترول، والتي تتماشى مع خطة الوزارة في رفع كفاءة وتطوير معامل التكرير ومشروع المستودعات الاستراتيجية للخام، والتي تشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لربط مستودعات الخام برأس بدران وغارب وشقير بالشبكة القومية لخطوط الخام، وإنشاء خطوط أنابيب لربط خط السخنة بشبكة خطوط الوجه القبلي، وتنفيذ خط لربط منطقة وجه بحرى والدلتا بمناطق الوجه القبلى والسويس ومسطرد، فضلًا عن إنشاء خط أنابيب لربط مستودعات عجرود والسخنة بمسطرد.

وزير البترول

كما استعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالشركة وشملت نظام الاسكادا والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط والقياس الآلي للمستودعات (RTG)، وأجهزة قياس المعدل وحساب الكميات بنظام التسليم المعتمد وميكنة غرف البلوف بتركيب مشغلات كهربائية للمحابس ومد كابلات فايبر بمحاذاة الخطوط الجديدة لاستخدامها في تطوير شبكة الاتصالات بالشركة واستخدم كابل الفايبر لكشف الاختراقات والتسريب بالخطوط بحساسية عالية ودقة تحديد أماكن الاختراق أو التسريب، بالإضافة الى تطوير شبكة الاتصالات الرئيسية بالشركة لتعمل بتقنية "IP" بسرعة تدفق البيانات لمواكبة مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلى وإنشاء أنظمة المراقبة المرئية لتأمين وحماية مواقع عمل الشركة.