الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. انطلاق أولى الرحلات بين مطاري «القاهرة» و«الخارجة»

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تنطلق اليوم الأحد أولى الرحلات المباشرة بين مطاري القاهرة الدولي والخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. 

وكان قد تقرر تشغيل رحلات مباشرة بين مطاري القاهرة والخارجة اعتباراً من اليوم الأحد 16 يناير بمعدل رحلة واحدة  أسبوعياً بطراز الإيرباص A220-300 وذلك لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد وتنشيط  الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

مصر للطيران الشركة الوطنية مصر للطيران القابضة لمصر للطيران الطيار محمد منار وزير الطيران الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الحركة السياحية

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وائل لطفي

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