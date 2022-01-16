الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الداودى» يضع حجر الأساس لمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، حجر الأساس لمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا العام وذلك للاستجابة السريعة لمرضى الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الفورية واستكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى محمود مصطفى، والنائبة سناء حسانى، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضوي مجلس الشيوخ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبدالهادي محمد مدير الأبنية التعليمية بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.
أوضح المحافظ في بيان، أن مبنى الطوارئ يقع علي مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، الدور الأرضي مخصص للاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 14عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فستضم أقسام "عناية مركزة – غرف عمليات - وحدة حروق متكاملة - الإنعاش الرئوي - شبكة الغازات - صيدلية - معامل تحاليل وتركيبات - معامل أشعة - غرفة عزل - مخازن أدوية - استراحات للأطباء والتمريض"، بتكلفة مبدئية ٥٠ مليون جنيه للمرحلة الأولى منه، ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال ١٥ شهرًا. 

ولفت إلى أن إنشاء مبنى الطوارئ يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى رفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لاستقبال جميع حالات الطوارىء لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلى أماكن أخرى.

معامل محافظ جنيه برنامج مكان الصحة أحمد

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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