«الري» تواصل تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين 3934,73 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى فى المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد خلال فترات رى المحاصيل الزراعية.

من جانبه، أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ، على أهمية الأعمال المنفذة حالياً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية و حل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، مشيرًا إلى أهميتها في الحد من الهجرة غير الشرعية نتيجة توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، خلال فترة تنفيذ المرحلة الأولى.