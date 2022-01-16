أهم المحطات التاريخية للوفود الآسيوية للقاهرة بضيافة بيت السنارى.. الليلة

يستقبل بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "القاهرة الآسيوية".

ويحاضر في الندوة محمد قدري؛ وهو باحث ومن المهتمين بالتاريخ والتراث، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال الإرشاد السياحي باللغة اليابانية، فقد عمل في اليابان لمدة 4 سنوات، ودرس لمدة عام بجامعة سول بكوريا الجنوبية، ولمدة شهرين بنيودلهي، ويعمل حاليًا بإدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة القاهرة.

يدير الندوة محمد رمضان حسين، وهو حاصل على ليسانس لغات وترجمة، قسم اللغة الألمانية، ويعمل كمترجم لغة ألمانية ومحاضر بوزارة الثقافة المصرية. وقد شارك بالملتقى الدولي للترجمة، بالمجلس الأعلى للثقافة كما شارك بمؤتمر السياسات الثقافية، بمكتبة الإسكندرية. وصدر لها العديد من الأعمال المترجمة مثل كتاب (نار حَيَّة، قصة حب ميلينا يسنسكا)، تأليف: ألويس برينتس، ورواية (كاترينا)، تأليف: داتسي روكشاني.

تركز الندوة على المحطات التاريخية، التي وفد فيها -إلى مصر عامة والقاهرة تحديدا- أفراد ومجموعات من أعراق متعددة أغلبها آسيوية، حيث تتمتع مصر بموقع مميز كمفترق طرق بين القارات، وقد جعل منها هذا بيئة خصبة لتفاعلات طويلة الأمد مع الثقافات الأفريقية والآسيوية والأوروبية.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة في تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

ــ افتتاح معرض "قاعود حدوته مصرية".. غدا

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد منظمات الكاريكاتير (فيكو الفراعنة) وذاكرة الكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "قاعود حدوته مصرية"، في السادسة مساء غد الإثنين، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يضم المعرض أعمال الفنان أحمد قاعود رسام الكاريكاتير باليوم السابع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أعمال الكاريكاتير المتميزة لفنانين مصريين وعرب، ويقام على هامش المعرض ندوة فنية عن سيرة ومسيرة "قاعود" واسهاماته في اثراء محتوى الكاريكاتير، ويستمر المعرض حتى ٢٠ يناير ٢٠٢٢.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

جدير بالذكر أن أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد عمل في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية. وتتسم أعمال "قاعود" بالاجتماعية ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التي تشغل بال الرأي العام بشكل دوري، مستخدماً في ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كافة شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.