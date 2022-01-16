الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجيش الصحراوى» يشن هجمات ضد القوات المغربية بمنطقة كلب النص

الجيش الصحراوي
الجيش الصحراوي

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه شن يوم السبت هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نقلا عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني الصحراوية أن وحدات من الجيش الصحراوي قصفت مواقع القوات المغربية بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد استهدفت الجمعة مواقع القوات المغربية بمناطق أكرارة الفرسيك، وروس السبطي وأميطير لمخينزة بقطاع المحبس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هجمات الجيش الصحراوي تتواصل منذ 13 نوفمبر 2020 بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار بهجومه على المدنيين الصحراويين بثغرة الكركرات".

 

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