الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا.. استقبال السفير الجزائرى فى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية

قصر الإليزيه
قصر الإليزيه

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية  بأن سفير الجزائر بباريس محمد عنتر داوود استُقبل في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت السفارة الجزائرية إن "السفير محمد عنتر داود قد استُقبل يوم الخميس 13 يناير 2022 تباعا من طرف الأمين العام للإليزيه أليكسي كوهلر، ثم التقى مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا و الشؤون الخارجية آن قيقن بمقر الوزارة".

ورحب المسؤولان الفرنسيان "باستئناف الاتصالات بين الطرفين وأعربا عن أملهما في أن تفتح عودة السفير الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين".           

ومن جانبه، ذكر الدبلوماسي الجزائري في فرنسا أن عودته التي جاءت بناء على تعليمة من الرئيس عبد المجيد تبون "نابعة من الحرص على المضي قدما من خلال المشاورات التي تعد السبيل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التوافقات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وذكر داود أن مهمته تقتضي العمل على "توطيد العلاقات الثنائية وإعطائها دفعا جديدا".

من جهته، جدد الأمين العام للرئاسة الفرنسية إرادة السلطات الفرنسية على أعلى مستوى في "الحفاظ على الطابع الاستثنائي للعلاقات في إطار التهدئة والثقة و الاحترام المتبادل".

وذكرت وكالة "واج" أنه وخلال لقاء السفير بمديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية، "أبلغ داود الجانب الفرنسي بموافقة السلطات الجزائرية على عقد مشاورات سياسية في الجزائر يوم 31 يناير 2022 على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية".

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة كانت فرصة للسفير بإيداع طلب رسمي "لإعادة فتح القنصلية الجزائرية في مولان والتطرق لمسألة التعاون القنصلي لا سيما منح التأشيرات وتصاريح الإقامة للجزائريين".

كما ناقش الطرفان مسألة عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائر.

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