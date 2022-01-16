المغرب.. تورط مستشارة مجلس تطوان الجماعى بقضية مخدرات

أمرت النيابة العامة في المغرب بإيداع مستشارة المجلس الجماعي بتطوان عن حزب "الاستقلال" السجن، على خلفية تورطها في قضية حيازة المخدرات وتسهيل إدخالها إلى سجين قيد الاستشفاء.

وتعود فصول هذه القضية إلى الثلاثاء الماضي، حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالمستشفى المذكور متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، ليسلمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.

من جهتها، أنكرت المستشارة التهمة الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها "لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف"، وقررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان مع تحديد جلسة محاكمتها.

وخلفت الواقعة ردود فعل مستنكرة لهذه النوعية من الأشخاص الذين يتولون مهمة تسيير الشأن العام من داخل المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى آثار نظام التعاقد بقطاع الصحة العمومية والحماية الاجتماعية عبر جمعيات المجتمع المدني.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 15 ألفا و865 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 3 ملايين و780 ألفًا و387 شخصًا.

وأوضح البيان أن 1279 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى اليوم 24 مليونا و612 ألفًا و592 شخصًا، فيما تلقى الجرعة الثانية 1564 شخصا، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 23 مليون و8 آلاف و141 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.