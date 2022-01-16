الشرطة الأمريكية تعلن الإفراج عن أحد الرهائن المحتجزين داخل كنيس فى تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنّه تمّ إطلاق سراح أحد الأشخاص الذين احتجزهم رجل كرهائن داخل كنيس يهودي في كوليفيل في ولاية تكساس.

وقالت شرطة كوليفيل، في بيان:"بُعيد الساعة 17,00 (23,00 ت غ) أُطلِق سراح رهينة ذكر سالمًا"، وأضافت أن "الرجل سيعاد لم شمله بأسرته في أقرب وقت، وهو لا يحتاج إلى رعاية طبية".

وأعلنت شرطة "كوليفيل" بولاية تكساس، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحًا يحتجز عدًدا من الرهائن داخل كنيس "بيث إسرائيل" في منطقة دالاس فورت ورث، موضحة أنها أرسلت فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة للسيطرة على الوضع، فيما أكدت تقارير إعلامية إرسال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" عملائه لموقع الحادث، حيث تجري مفاوضات مع المسلح -الذي يزعم حيازته لقنابل- لإنهاء الموقف.

وأكد مسئول بالبيت الأبيض لـ"إيه.بي.سي. نيوز"، أن الإدارة "تراقب عن كثب" أزمة الاحتجاز في الكنيس.

وألقت السلطات الأفغانية القبض على صديقي (49 عامًا) في أفغانستان عام 2008، قبل ترحيلها إلى الولايات المتحدة، حيث حُكم عليها في 2010 بالسجن لـ86 عامًا لإدانتها بقتل جندي أمريكي و الشروع في قتل آخرين، و تقضي عقوبتها حاليًا في سجن بقاعد "كارسويل" الجوية.

وسعت جماعات إرهابية من بينها تنظيم "القاعدة" و فروعها و تنظيم "داعش"، على مدى سنوات، لضمان الإفراج عن صديقي مقابل الإفراج عن رهائن لديهم.

و على صعيد آخر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على أراضي دول في شرق أوروبا.

و أشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه إلى أن الولايات المتحدة "ستقدم المساعدة" لأوكرانيا في حال "هجوم" روسيا عليها.