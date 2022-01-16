الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية تعلن الإفراج عن أحد الرهائن المحتجزين داخل كنيس فى تكساس

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت  الشرطة الأمريكية، أنّه تمّ إطلاق سراح أحد الأشخاص الذين احتجزهم رجل كرهائن داخل كنيس يهودي في كوليفيل في ولاية تكساس.

وقالت شرطة كوليفيل، في بيان:"بُعيد الساعة 17,00 (23,00 ت غ) أُطلِق سراح رهينة ذكر سالمًا"، وأضافت أن "الرجل سيعاد لم شمله بأسرته في أقرب وقت، وهو لا يحتاج إلى رعاية طبية".

وأعلنت شرطة "كوليفيل" بولاية تكساس، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحًا يحتجز عدًدا من الرهائن داخل كنيس "بيث إسرائيل" في منطقة دالاس فورت ورث، موضحة أنها أرسلت فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة للسيطرة على الوضع، فيما أكدت تقارير إعلامية إرسال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" عملائه لموقع الحادث، حيث تجري مفاوضات مع المسلح -الذي يزعم حيازته لقنابل- لإنهاء الموقف.

وأكد مسئول بالبيت الأبيض لـ"إيه.بي.سي. نيوز"، أن الإدارة "تراقب عن كثب" أزمة الاحتجاز في الكنيس.

وألقت السلطات الأفغانية القبض على صديقي (49 عامًا) في أفغانستان عام 2008، قبل ترحيلها إلى الولايات المتحدة، حيث حُكم عليها في 2010 بالسجن لـ86 عامًا لإدانتها بقتل جندي أمريكي و الشروع في قتل آخرين، و تقضي عقوبتها حاليًا في سجن بقاعد "كارسويل" الجوية.

 وسعت جماعات إرهابية من بينها تنظيم "القاعدة" و فروعها و تنظيم "داعش"، على مدى سنوات، لضمان الإفراج عن صديقي مقابل الإفراج عن رهائن لديهم.

و على صعيد آخر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على أراضي دول في شرق أوروبا.

و أشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه إلى أن الولايات المتحدة "ستقدم المساعدة" لأوكرانيا في حال "هجوم" روسيا عليها.

افراج شرطة محتجزين ألم الإفراج أمير تكساس المحتجزين الشرطة الشرطة الأميركية الافراج عن

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة.. محتجز رهائن كنيسة تكساس يطالب بالإفراج عن شقيقته

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 16-1-2022

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 323‭‬ مليون حالة

بعد إصابتها بـ«أوميكرون».. تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدى

كورونا فى أمريكا: 65 مليون إصابة و849 ألفا و748 وفاة

الصحة: 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت