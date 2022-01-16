الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الخامس

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أعلى من 4 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 4194 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3813 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 692 ألفًا و174 حالة، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 29 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6310 حالة وفاة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووصل عدد الحالات الحرجة من مرضي "كوفيد-19" إلى 612 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي 5ر43 مليون شخص أو 84.8 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 23.3 مليون شخص أو 5ر45% جرعات تعزيزية.  

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا و ألمانيا.

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