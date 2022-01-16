الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قديروف يدعو لإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا فى الإنترنت

قديروف
قديروف

أعلن وزير الإعلام في الشيشان الروسية أحمد دودايف أن رئيس الجمهورية رمضان قديروف أصدر تعليماته بإزالة جميع المحتويات المسيئة لجمهورية إنغوشيا وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال: "صدرت التعليمات من رئيس الجمهورية قديروف بإزالة جميع البيانات المعادية لأبناء وشعب إنغوشيا".

 

وأضاف: "لقد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين" الشيشاني والإنغوشي.

 

وصرح قديروف في وقت سابق بعدم وجود أي مشاكل مع إنغوشيا المجاورة.

 

وأقرت المحكمة الدستورية الروسية عام 2018 الحدود الإدارية بين إنغوشيا والشيشان بما يتفق مع الدستور، وفي مارس 2019 دوّنت الحدود الجديدة في سجل الحدود الإدارية الروسية.

يدعو جمهور إزالة الإنترنت محتويات جمهورى انترنت المسيئة جمهورية محتوى المحتوي

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