موسكو: توسع الناتو أحد أخطر التهديدات للأمن القومى الروسى

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن التوسع المحتمل لحلف الناتو شرقا، يمثل أحد أخطر التهديدات للأمن القومي الروسي.

وقال في حديث لمجلة "نيوزويك" نشرته السفارة، إن توسع الناتو شرقا يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي الروسي، حيث تتقلص بذلك المدة الزمنية لبلوغ صواريخ الناتو مناطق الشطر الأوروبي من أراضينا.

وأضاف: "كيف سيكون رد فعل القيادة الأمريكية إذا كانت واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس في مرمى السلاح؟" الروسي.

وأشار إلى أن "المحور الرئيسي للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا بتطوير الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو".

وتابع: "روسيا ستقرر ما إذا كان من المناسب مواصلة العمل مع الولايات المتحدة عندما تتلقى ردودا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

وعلى صعيد آخر، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن محادثات روسيا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد.

وتابع أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن روسيا ستتخذ قرارًا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفًا "نتوقع ردودًا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، مشيرًا إلى أنه بناء عليها سنتخذ قرارًا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".

وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفًا: "نحن أيضًا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".

وعقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واتهمت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، روسيا بالتخطيط لاستخدام عملاء سريين كذريعة لغزو أوكرانيا، في أحدث تصعيد للتوترات بين القوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا قد وضعت بالفعل، مسبقًا، مجموعة من العملاء السريين لتنفيذ عملية الراية المزيفة، في شرق أوكرانيا".