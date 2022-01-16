كورونا فى أمريكا: 65 مليون إصابة و849 ألفا و748 وفاة

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 654.2 مليون إصابة، حتى الساعة 0346 مساء بتوقيت نيويورك/ وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



كما زاد عدد الوفيات ليصل إلى 849 ألفا و748 شخصا وكانت الزيادة على المستوى الوطنيي في عدد الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة1.3% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 6.48 مليون حالة ، بزيادة 0.6% عن نفس الوقت من اليوم السابق.



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر4% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل الحصيلة إلى 88 ألفا و104 حالة.



وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 297 شخصا حتفهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.