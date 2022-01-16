وزير التعليم: لا توجد إصابات بكورونا تؤثر على الدراسة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود أي ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داخل المدارس الحكومية أو المدارس الدولية.

وقال شوقي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “إم.بي.سي.مصر” - إنه لا توجد أي إصابات بكورونا تؤثر على سير العملية الدراسية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام شديد بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الإعدادية، بالإضافة إلى التعليم الفني.

وحول وجود مدارس "إنترناشونال"، ومدارس خاصة، طلبت من طلابها عدم الحضور بسبب كورونا، قال شوقي لم تأت معلومة بذلك، وقد تكون مدرسة أو مدرستين، لكنه ليست هناك ظاهرة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.