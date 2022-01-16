الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير التعليم: لا توجد إصابات بكورونا تؤثر على الدراسة

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود أي ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داخل المدارس الحكومية أو المدارس الدولية.

وقال شوقي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “إم.بي.سي.مصر” - إنه لا توجد أي إصابات بكورونا تؤثر على سير العملية الدراسية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام شديد بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الإعدادية، بالإضافة إلى التعليم الفني.

وحول وجود مدارس "إنترناشونال"، ومدارس خاصة، طلبت من طلابها عدم الحضور بسبب كورونا، قال شوقي لم تأت معلومة بذلك، وقد تكون مدرسة أو مدرستين، لكنه ليست هناك ظاهرة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

مصر قدم طلاب الاعلام تعليم عمل إعلامي طارق الحكاية فيروس كورونا وزير التربية والتعليم ارتفاع الدكتور طارق شوقي مدارس خاصة المدارس الحكومية مي عمرو الدكتور العملية التعليمية إصابات بكورونا طارق شوقى برنامج الحكاية فيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة

إيران تسمح للنساء بحضور مباراة المنتخبين الإيرانى والعراقى لكرة القدم

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

رواية «مدينة الشمس» للكاتب مينا ناجى على طاولة صالون العين الثقافى.. الليلة

الخارجية الإيرانية تحذر من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووى

الجزائر والإمارات يتفقان على مواصلة التشاور لتحقيق أهداف العمل العربى المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت