الصحة التونسية: 9569 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 9 آلاف و569 شخصا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 6 حالات جراء الفيروس، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان - أنه تم إجراء39 ألفا و394 تحليلا مخبريا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 24.29% ، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و777 حالة.



وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ - أمس - 395 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و514 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519 مصابا، بينهم 66 حالة جديدة أمس ، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ، في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.