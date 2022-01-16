استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في فرنسا، أفاد معهد الصحة العامة بوفاة 146 شخص وإصابة 324 ألفا و580 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 126 ألفا و874 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 13 مليون و894 ألفا و255 إصابة.



كما أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 287 حالة وفاة، و81 ألفا و713 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 151 ألفا و 899 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليونا و147 ألفا و120 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 239 حالة وفاة، و 180 ألفا و426 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 140 ألفا و856 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 8 ملايين و536 ألفا و940 إصابة.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 31 ألفا و853 حالة و 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 532 ألفا و 768 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و 148 حالة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و218 ألفا و741 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و44 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و895 ألفاو833 حالة والوفيات إلى 59 ألفا و180 حالة .



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3703 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و204 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و617 حالة.



وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفا و409 حالات والوفيات إلى 504 حالة .



وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 ألفا و896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بالإضافة إلى 429 حالة وفاة جديدة.



وارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و298 ألفا و375 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و270 حالة وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 17 ألفًا و 447 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 632 ألفًا و 641 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و809 حالات عقب تسجيل 78 حالة وفاة.