الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي: من خرجوا فى مظاهرات سعوا لإبقاء «منظومة التنكيل بالشعب»

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن من خرجوا في مظاهرات سعوا لإبقاء منظومة التنكيل بالشعب التونسي، وقال إن الهدف من ذلك لم يكون تحقيق مطالب الشعب؛ بل الوصول إلى السلطة،  لافتا إلى أن عيد الثورة الوطني هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 يناير، منتقدا إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من يناير، رغم صدور أمر رئاسي ينص على يوم السابع عشر من ديسمبر.


وقال سعيد - خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء  - "نرفض العمالة ونرفض الذل وتحريف التاريخ"، منتقدا رغبة بعض "الجهات المشبوهة" بالخارج في فرض تواريخ أعيادها الوطنية والدينية على تونس.


وعن الأحزاب، أوضح الرئيس التونسي أن من كانوا خصوما بالأمس صاروا اليوم حلفاء ويتحدثون عن "انقلاب" وعن "الدولة البوليسية"، في حين أنهم كانوا "أعوان بوليس ومعروفون بالاسم"، مشددا على أن الدولة ستبقى واحدة وأنّ الشعب سيبقى واحدا وأنّ من يتجرّأ على قوانين الدولة، فهناك القضاء، مؤكّدا ضرورة أن يقوم القضاة الشّرفاء بدورهم في هذه المرحلة بالذات بعد أن عانى التونسيون من القضاء ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العليا والمحاكم الشعبية.
 

و دعا القضاة إلى المشاركة في عملية إصلاح القضاء، إذ لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء عادل، موضحا أن القضاء ليس دولة داخل الدولة، ولا بد من تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من خرج عنه كسائر الأشخاص والمتقاضين.
 

وحول الاستفتاء الإلكتروني، قال الرئيس التونسي، إنها مرحلة ستليها مراحل أخرى، مبيّنا أنّ الهدف هو توفير الإمكانيات خاصّة للشباب لتنمية الثروة عن طريق الوسائل القانونية، مؤكّدا أنّ الغاية ليست الصدام مع أحد أو تجاوز القانون، وانّه أحرص الناس على تطبيق القانون وعلى تحقيق مطالب الشهداء من شغل وحريّة وكرامة وطنية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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