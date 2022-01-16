الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب بكازاخستان إلى 225

أعمال الشغب بكازاخستان
أعمال الشغب بكازاخستان

قال رئيس النيابة الجنائية بمكتب المدعي العام في كازاخستان سيريك شالاباييف إن أكثر من 4500 شخص أصيبوا، خلال أعمال الشغب في أنحاء كازاخستان، كما قتل 225 آخرين.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن شالاباييف قوله - في بيان صحفي - "حتى اليوم، تم التعرف على 4578 ضحية.

وأصيب 4353 من بينهم 3393 من أفراد ساطات إنفاذ القانون. وخلال حالة الطوارئ، تم نقل 225 جثة إلى مشارح البلاد".
وأضافت النيابة أن من بين القتلى 19 ضابط شرطة وأفراد بالخدمة.

وأوضح أن بعض القتلى من"عصابات مسلحة شاركوا في الأعمال الإرهابية وهاجموا مبان ورجال إنفاذ القانون".

وتابع أنه "للأسف وقع مدنيون ضحايا للأعمال الإرهابية أيضا".

وقالت وزارة الصحة الكازاخستانية إن من بين القتلى 175 شخصا قضوا بعد نقلهم للمستشفيات.

 

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وائل لطفي

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