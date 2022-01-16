وزير المالية الإسرائيلى يدخل العزل بعد إصابته كورونا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال ليبرمان - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "مساء الخير للجميع.. تم تأكيد إصابتي بكورونا".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزل في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي".

وأفيجدور ليبرمان ليس أول وزير إسرائيلي يصاب بكورونا، فقد أصيب وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد ووزير الاسكان زئيف إلكين، كما أصيب مستشار الأمن القومي إيال هولتا بكورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا و ألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل و المملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.