الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رجال الإطفاء يكافحون حريقًا ضخمًا فى مصنع للكيماويات بولاية نيوجيرسى

الإطفاء
الإطفاء

يواصل رجال الإطفاء الأمريكيون مكافحة حريق كبير في مصنع كيماويات بولاية نيوجيرسي، بعد أكثر من 14 ساعة من اندلاعه مطلقًا ألسنة اللهب على ارتفاعات كبيرة وسحب من الدخان غطت المنطقة.


وقال مسؤولو مدينة باسيك، التي تشهد الحريق، إنه حتى الآن تم تجنب أسوأ التداعيات؛ إذ لم يصل الحريق إلى الجزء الذي يضم كميات كبيرة من المنتجات الكيماوية في المصنع ولم تقع إصابات بالغة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
 

وحثت السلطات السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة، وقال رئيس بلدية المدينة، هيكتور سي لورا، صباح اليوم، إن الوضع الحالي لا يتطلب إخلاء المنطقة، ووصف الحريق بأنه واحد من أسوأ الحرائق التي شهدها خلال توليه منصبه، وقد يكون الأسوأ على الإطلاق في المدينة.
واندلع الحريق بعد الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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