وزيرة البيئة: تنظيم منتدى الشباب رسالة بأن الدولة مستمرة فى التنمية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم في ظل جائحة كورونا، يمثل رسالة قوية للعالم أجمع، بأن الدولة مستمرة في التنمية والتطور.

وأضافت الوزيرة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الحياة اليوم”، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية “الحياة” - أن "الجلسة الخاصة بالتغيرات المناخية، أثناء مؤتمر الشباب، نقلت قمة المناخ من (جلاسكو) إلى شرم الشيخ في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أجرى مداخلات ومناقشات مهمة خلال الجلسة فضلا عن تأكيده ببعض الكلمات المهمة الخاصة بالشأن المناخي منها (أنه إذا كان الإنسان السبب في التدمير فهو يستطيع البناء)".

ونوهت إلى أن هذه الجلسة كانت قوية وتعكس اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها مع هذه القضية بمنتهى الجدية، قائلة: "حصلنا -خلال وبعد الجلسة- على ردود أفعال إيجابية من مؤسسات عالمية عديدة".

وأكدت أن الجلسة كانت بمثابة تحضير لمؤتمر تنسيقي يستمع إلى شباب مصر وشباب العالم، منبهة إلى أنه جرى التحضير للجلسة قبل انعقاد القمة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بـ9 أشهر وهي ضمن الأجندة الخاصة بانعقاد القمة.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر قامت بإجراءات للتصدي لتغير المناخ رغم انبعاثات مصر التي تمثل 6.% من الانبعاثات العالمية.

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن مناقشات مشكلة تغير المناخ بدأت في مصر منذ النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم عام 2019، مؤكدة أهمية النقاش حول مشكلة التغير المناخي لفتح برنامج عمل للتكيف مع هذه القضية.

وأعربت عن أملها أن يضع منتدى شباب العالم توصيات بشأن تغير المناخ والعمل عليها، ويجب ترجمة خطة العمل من مؤتمر باريس وتطبيقه عالميًا لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الاحتباس الحراري له أنواع مختلفة تتكون من الأنشطة الصناعية والوقود الأحفوري، وحرائق الغابات والمخلفات الزراعية، والبترول والغاز، وكل هذه تتسبب في الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ.

وأوضحت، أن هذه الأمور تؤثر على قضية الغذاء، واختلاف الجو مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمواج، لافتة إلى أن مصر لاعب قوي في قضية التغير المناخي ووجودها مهم جدًا.