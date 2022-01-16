«الجرديان»: الآلاف من مرضى السكر يواجهون الموت فى تيجراى

حذرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني من تدهور الأوضاع الصحية في اقليم تيجراي شمال أثيوبيا، لاسيما مع مناشدة الأطباء في مستشفيات تيجراي، الحكومة الأثيوبية، بضرورة نقل الأنسولين جوا وفورا، خوفًا من موت الآلاف من مرضى السكري.

ووفقًا للجارديان، يواجه الآلاف من مرضى السكر في تيجراي الموت، وسط نقص الغذاء والوقود والأدوية في الصراع المستمر منذ 14 شهرًا.

ويحث الأطباء في مستشفى تيجراي الرئيسي، الحكومة الإثيوبية على السماح بنقل إمدادات الأنسولين جوًا إلى المنطقة، محذرين من أن مخزونهم سينفد في غضون أسبوع وأن مرضى السكري من النوع الأول "معرضون لخطر الموت".

وفي مستشفى الإحالة آيدر في ميكيلي ، وهو أكبر مستشفى في عاصمة تيجراي، ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص، تم إخبار الموظفين في المستشفيات الصحية، أنه ليس لديهم سوى 150 قارورة من الأنسولين ولا توجد أدوية لمرض السكري عن طريق الفم، وفقًا لبيان صدر عن الاتحاد الدولي للسكري (IDF) .

وقال الاتحاد في بيان منشور على موقعه الإلكتروني ووقعه عدد من الخبراء: "إن 150 قارورة من الأنسولين عدد محدود للغاية سيسمح فقط بخدمة المرضى المحتاجين لأقل من أسبوع فقط ".

وأضاف البيان: "أن الأطباء في آيدر لم يتلقوا أي دواء لمرض السكري من الحكومة في أديس أبابا منذ يوليو ، ويستخدمون أدوية منتهية الصلاحية منذ سبتمبر، و هذه الإمدادات تتضاءل الآن، كما حذر الأطباء من أن "كارثة مرض السكري ... تتكشف لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 لا يمكنهم العيش بدون الأنسولين".

وأضافوا أن المحاليل الوريدية نفدت من المستشفى، مما أجبرهم على علاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات مرض السكري الحادة بالماء فقط، محذرين من أن هذا "صعب للغاية بسبب وجود غثيان وقيء متزامنين، مما يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها.

ووفقًا للبيان: مما يزيد من خطورة الأمر، أن المرضى يأتون إلى المستشفى وهم يعانون من سوء التغذية فضلًا عن السكر، مما يقلل من قدرتهم على الصمود، بينما يقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن حوالي 5.2 مليون شخص في تيجراي بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وقالت الجارديان: "إن هذا التحذير الصارم هو علامة أخرى على الضغط الشديد على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة بسبب الصراع المستمر منذ 14 شهرًا بين تيجراي وقوات الحكومة الفيدرالية ، والذي اتسم بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وتفاقم الصراع الإنساني".

وتابعت الجارديان: "إذا تُركت مشكلة الانسولين دون حل ، يخشى الأطباء أن تؤثر أزمة الأنسولين على آلاف الأشخاص و تم علاج أكثر من 6000 شخص من مرض السكري من النوع 1 في جميع أنحاء المنطقة قبل بدء الحرب ، حوالي 2500 منهم في آيدر".

يأتي هذا بينما اتهمت الأمم المتحدة رئيس الوزراء الأثيوبي بفرض حصار فعلي على المنطقة لحرمانها من الموارد الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.