الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولة تهريب عددًا من الهواتف المحمولة فى جمارك مطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عددًا من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

حيث حاول أحد الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي إعطاء عددًا من الهواتف المحمولة لأحد المستقبلين لاخراجهم من الدائرة الجمركية فتم تتبعه وضبط  ٣١ هاتف محمول منهم ٢٨ ماركة iPhone و ٣ ماركة سامسونج  .

وشمل فريق الضبط كلًا من هبة مصطفي الشبراوي ومحمد دهشان ووليد جمال مأمورى الجمرك وطاهر خفاجي ومحمود محمد سعيد رؤساء الأقسام ووائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول .

وقرر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكب برقم 19 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

المستقبل دائرة هادي وصول مطار القاهرة شبرا قبل هرب موسى رحلة دكتور محضر عدد هاتف محمول دير

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وائل لطفي

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