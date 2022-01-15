السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

4 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد فوز مصر على غينيا بيساو

جريدة الدستور

حقق محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، العديد من الأرقام القياسية بعدما قاد الفراعنة للفوز على غينيا بيساو اليوم السبت.

صلاح سجل هدف فوز مصر الوحيد على غينيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

هدف صلاح في الدقيقة 70 جعل مصر تحقق أول فوز لها في المجموعة الرابعة، لترتقي إلى وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتمكن صلاح من تحقيق العديد من الأرقام القياسية جاءت كالآتي:


1 - صلاح وصل للهدف رقم 4 له مع مصر في كأس الأمم الإفريقية ليعادل أرقام كل من  عمرو زكي وعماد متعب وحسني عبدربه ومحمد دياب العطار ديبة ومحمد ناجي جدو.

2 -  وبات صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يزور الشباك خلال 3 نسخ متتالية لكأس أمم أفريقيا بعد تسجيله في نسخة 2017، 2019 و2022.

3 - صلاح بات سادس لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل أهدافًا في 3 بطولات لأمم إفريقيا.

 

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