السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تحتل مرتبة رائدة عالميًا فى التعامل الراقى مع المهاجرين

لوران دي بويك
لوران دي بويك

أكد رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، لوران دي بويك، أن مصر تحتل مرتبة رائدة عالميًا في ملف التعامل مع المهاجرين، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بشأن المهاجرين.
وقال رئيس البعثة - في مقابلة خاصة مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) مساء اليوم السبت - إن المهاجرين يلقون "معاملة راقية" في مصر، حيث تقدم لهم جميع الخدمات من تعليم وصحة، نهاية بالسماح لهم بالتواجد في سوق العمل، قائلًا: "كل هذا يستحق المدح"، لافتًا إلى أنه بسبب تشريعات الحكومة المصرية تحديدًا في عام 2016، وصلنا حاليًا إلى صفر هجرة غير شرعية.
وحول مبادرة (حياة كريمة)، قال لوران إن "المبادرة تمثل شبكة حماية اجتماعية تستهدف الجميع، وترسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنه لا فرق بين كل من يعيش على أرض مصر، ولكنهم يتشاركون في النجاح والآمال".
وعن منتدى شباب العالم، أكد لوران أن المنتدى منصة تمنح الشباب من كل دول العالم، الحرية في الحديث وعرض أفكارهم، معربًا عن شكره لمصر للسماح لهذا الكم من الشباب في المشاركة بالفعاليات المختلفة والفعالة بهذا المنتدى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

أطباء عن مواجهة المتحور: التزموا بالكمامات.. وتجنبوا التجمعات

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

ماجدة الصباحى تصور أول أفلامها دون علم أهلها: هددوها بالقتل

برلمانى: منتدى الشباب رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم

بايدن يتابع تطورات احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بتكساس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت