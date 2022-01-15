مصر تحتل مرتبة رائدة عالميًا فى التعامل الراقى مع المهاجرين

أكد رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، لوران دي بويك، أن مصر تحتل مرتبة رائدة عالميًا في ملف التعامل مع المهاجرين، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بشأن المهاجرين.

وقال رئيس البعثة - في مقابلة خاصة مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) مساء اليوم السبت - إن المهاجرين يلقون "معاملة راقية" في مصر، حيث تقدم لهم جميع الخدمات من تعليم وصحة، نهاية بالسماح لهم بالتواجد في سوق العمل، قائلًا: "كل هذا يستحق المدح"، لافتًا إلى أنه بسبب تشريعات الحكومة المصرية تحديدًا في عام 2016، وصلنا حاليًا إلى صفر هجرة غير شرعية.

وحول مبادرة (حياة كريمة)، قال لوران إن "المبادرة تمثل شبكة حماية اجتماعية تستهدف الجميع، وترسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنه لا فرق بين كل من يعيش على أرض مصر، ولكنهم يتشاركون في النجاح والآمال".

وعن منتدى شباب العالم، أكد لوران أن المنتدى منصة تمنح الشباب من كل دول العالم، الحرية في الحديث وعرض أفكارهم، معربًا عن شكره لمصر للسماح لهذا الكم من الشباب في المشاركة بالفعاليات المختلفة والفعالة بهذا المنتدى.