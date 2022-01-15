إحالة مسجل خطر متهم بتزوير محررات رسمية للمحاكمة

أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام مسجل خطر لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية بالشرقية، وذلك للمحاكمة الجنائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية؛ بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذًا مسكنه مقرًّا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على عدد كبير من «شهادات الخبرة وقياس المستوى "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة - 2 كارت متابعة لقاح فيروس "كورونا" أحدهما باسم محدد والآخر خالي البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي»، وكذا «هاتف محمول - جهازي حاسب آلي».

وبفحصهما فنيًّا تبين أنهما محملان ببرامج الحذف والتعديل والإضافة والعديد من «التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى الوزارات - تقارير بيانات وشهادات مؤقتة منسوبة إلى إحدى الجامعات – كلاشيه لإحدى الجهات الحكومية – خاتم شعار الجمهورية المنسوب لبعض الجهات الحكومية».

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على تلك الشهادات المزورة من «أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية»، وقيامه بترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبلغ مالي يتقاسمونه فيما بينهما.

بتكثيف التحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه «مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية - له معلومات جنائية»، وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر بمسكنه على «عدد من الشهادات خالية البيانات والمؤقتة وشهادات التقدير "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - إقرارات إجازات مرضية خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الهيئات الرسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة - 11 أكلاشيه مقلدًا منسوبًا للعديد من الجهات التعليمية المختلفة – 22 سيرة ذاتية بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للعديد من الجهات - أوراق "كلك" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب إلى عدد من الجهات المختلفة - الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير»، وكذا هاتف محمول وجهازي حاسب آلي.