الباز يكشف حقيقة «نشأت» مدعي النبوة

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من استغلال تريند "النبي نشأت" للسخرية من الأديان أو الإساءة إليها.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نشأت أول مدعي نبوي على السوشيال ميديا، حط نفسه في مرمى التصويب، هو منكم لكم اعملوا فيه اللي إنتوا عاوزينه، لكن محدش يسخر من الأديان".

ولفت الباز إلى أن ادعاء النبوة ظاهرة تعبر عن خلل نفسي، أو لتحقيق مكاسب معينة، والأفضل هو إماتة الدعوة بتجاهلها كما قالت دار الإفتاء المصرية.