تونس تتسلم 160 طنا من الأكسجين السائل من السعودية لمواجهة كورونا

تسلمت تونس اليوم 160 طنا من الأكسجين السائل، كهبة مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للمساعدة في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأعربت الرئاسة التونسية- في بيان اليوم السبت- عن خالص الشكر والامتنان لهذه الهبة التضامنية النبيلة للمملكة، والتي تترجم مدى عمق أواصر الأخوة والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر احتفال التسليم- الذي جرى بميناء رادس أمس- علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.