السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة طبية تكشف عن ارتباط الأنماط الغذائية غير الصحية بضعف وظائف الرئة

الرئة
الرئة

أفادت دراسة طبية حديثة بارتباط الأنماط الغذائية غير الصحية بضعف وظائف الرئة، مشيرة إلى مساهمة ارتفاع استهلاك اللحوم المصنعة في إضعاف وظائف الرئة، خاصة عند الذكور الذين يتدنى استهلاكهم من الخضراوات والفاكهة، فضلا عن المدخنين، حيث توصل الباحثون القائمون على الدراسة، إلى وجود صلة بين اللحوم المعالجة وتدني كفاءة وظائف الرئة.


وأكد الباحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن" على أنه من الممكن أن يكون لعنصر "النتريت" المستخدم في معالجة اللحوم المصنعة وحفظها، دور في حدوث التهاب وإجهاد للرئتين.


ويندرج اللحم المجفف، والمصنعات كاللانشون، وصدور الرومي المدخنة ضمن قائمة الأغذية التي تعمل على إضعاف وظائف الرئة، ويقترح العلماء تناول القليل من اللحوم المصنعة، خاصة وأن اللحوم الحمراء تعتبر مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية، لذا يمكنها أن تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، إذا ما تم استهلاكها بصورة معتدلة.


وينصح الباحثون بعدم تناول أكثر من 3 وجبات من اللحوم في الأسبوع، بواقع ما بين 350 إلى 500 جرام من اللحوم المطهوة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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