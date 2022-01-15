وزير الدفاع الكويتي: حريصون على استطلاع رأي الشرع لأي من قراراتنا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتهم.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع الكويتية مساء اليوم السبت خلال استقبال الشيخ حمد الجابر مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت، الذين أكدوا ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارةالأوقاف والشؤون الاسلامية.

وشدد الوزير على أن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية"، مضيفا أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه، والعمل بموجب أحكامه قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".

ووجه وزير الدفاع الكويتي، الجهات المعنية الى تأجيل إقامة الدورة للمتطوعات لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سيكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

تأتي استجابة وزير الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، وتأكيدا منه لحرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.

حضر اللقاء: وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد الراجحي والنائب فايز الجمهور والدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف العجمي والدكتور فرحان الشمري والدكتور خالد العتيبي والدكتور محمد العصيمي.