السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الكويتي: حريصون على استطلاع رأي الشرع لأي من قراراتنا

الشيخ حمد جابر العلي
الشيخ حمد جابر العلي الصباح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتهم.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع الكويتية مساء اليوم السبت خلال استقبال الشيخ حمد الجابر مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت، الذين أكدوا ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارةالأوقاف والشؤون الاسلامية.

وشدد الوزير على أن "التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية"، مضيفا أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه، والعمل بموجب أحكامه قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".

ووجه وزير الدفاع الكويتي، الجهات المعنية الى تأجيل إقامة الدورة للمتطوعات لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سيكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

تأتي استجابة وزير الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، وتأكيدا منه لحرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.

حضر اللقاء: وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد الراجحي والنائب فايز الجمهور والدكتور عثمان الخميس والدكتور نايف العجمي والدكتور فرحان الشمري والدكتور خالد العتيبي والدكتور محمد العصيمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

أطباء عن مواجهة المتحور: التزموا بالكمامات.. وتجنبوا التجمعات

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

ماجدة الصباحى تصور أول أفلامها دون علم أهلها: هددوها بالقتل

برلمانى: منتدى الشباب رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم

بايدن يتابع تطورات احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بتكساس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت