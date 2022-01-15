وزير المالية الإسرائيلي يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.



وقال ليبرمان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مساء الخير للجميع.. تم تأكيد إصابتي بكورونا».



وأضاف: «أشعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزل في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي».



وأفيجدور ليبرمان ليس أول وزير إسرائيلي يصاب بكورونا، فقد أصيب وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد ووزير الإسكان زئيف إلكين، كما أصيب مستشار الأمن القومي إيال هولتا بكورونا.