السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستدعى مالك الشقة المحترقة بالمطرية لسماع أقواله

حريق
حريق

كشفت المعاينة الأولية لشقة اشتعلت فيها النيران صباح اليوم السبت، في المطرية، عن أن الماس الكهربائي كان سببًا في الحريق وأمرت نيابة المطرية باستدعاء صاحب الشقة لسماع أقواله.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بالمطرية، وأشارت التحريات إلى أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

فوز صعب لمنتخب مصر على غينيا بيساو فى أمم إفريقيا

بايدن يتابع تطورات احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بتكساس

صلاح يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر على غينيا بيساو

وفاة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.. من هو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت