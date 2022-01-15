النيابة تستدعى مالك الشقة المحترقة بالمطرية لسماع أقواله

كشفت المعاينة الأولية لشقة اشتعلت فيها النيران صباح اليوم السبت، في المطرية، عن أن الماس الكهربائي كان سببًا في الحريق وأمرت نيابة المطرية باستدعاء صاحب الشقة لسماع أقواله.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بالمطرية، وأشارت التحريات إلى أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.