صندوق علاج الإدمان ينظم حملات توعية بالمحافظات ضمن مبادرة «القرار قرارك»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ عدة حملات توعية على مستوى المحافظات، بعد محافظتي الاسكندرية والإسماعيلية ضمن مبادرة “القرار قرارك” لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة التعاطي والإدمان.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، ومن خلال 28 مستشفى على مستوى 17 محافظة مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات، موضحا انه لا يتم مساءلة الموظف قانونا اذا تقدم للعلاج طواعية، اذا تقدم العامل للعلاج قبل نزول حملات الكشف فى مقر عمله وخضوعه للتحليل، لافتا أن الهدف من القانون هو حماية المواطنين وتضييق الخناق على العامل و الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج لحمايته وحماية المواطنين.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى "الاستدلالي" يتم إيقاف الموظف لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، هذا بالاضافة إلى وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

وأشار إلى أن الصندوق، أطلق نسختين من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، فى إطار نوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك تحت شعار “لا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك”.