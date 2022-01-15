«الدقهلية» تواصل شَفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين المحافظة

أعلن د. أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال كسح وشَفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين التي تجمعت ببعض مراكز ومدن المحافظة نتيجة سقوط الأمطار على مدن ومراكز المحافظة.

وأكد مختار ضرورة تنفيذ الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقرة والتقلبات الجوية، لافتًا إلى أهمية التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع طوال اليوم.

في السياق، تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة مع الغرف الفرعية مع المراكز والمدن والأحياء الموقف أولًا بأول.

كان محافظ الدقهلية قد وجه لرؤساء الوحدات المحلية والقطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقرة وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الأمطار.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولًا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصًا على حياة وسلامة المواطنين وضرورة الاستجابة الفورية لشكواهم.