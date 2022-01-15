السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي: مستمرون في منح تصاريح دخول السفن للموانئ اليمنية

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم السبت استمراره بمنح تصاريح دخول السفن للموانئ اليمنية، وفق إجراءات الحكومة اليمنية.

وقال التحالف- في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- إن 236 سفينة تجارية وإغاثية أعطيت التصاريح لمينائي الحديدة والصليف خلال عام واحد، مشيرًا إلى مواصلة منح التصاريح وفق إجراءات الحكومة اليمنية.

وأكد التحالف أن ميليشيا الحوثي من أوجدت أزمة وقود للمتاجرة بالسوق السوداء، منوهًا إلى أنه تم منح السفينة (CARPE DIEM II) والتي تحمل 21 ألف طن من الوقود تصريح الدخول إلى الحديدة.

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