السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا: لقاحنا المضاد لكورونا سيكون جاهزًا قبل نهاية النصف الأول من 2022

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن لقاحًا مضادًا لكوفيد-19 تنتجه بلاده سيكون جاهزًا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وصرح سانشيز قائلًا: "قبل نهاية هذا النصف الأول، سكون لدينا لقاحنا الخاص"، مؤكدًا أن البلاد تثبت بذلك أنها قادرة على مواجهة الجائحة "بأساليبها ومواردها"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
ولفت سانشيز إلى استراتيجية التطعيم ضد كوفيد-19 التي نفذتها حكومته، قائلًا إن 90 بالمائة من السكان حصلوا على التطعيم الكامل.
من ناحية أخرى، صرح سانشيز بأن إسبانيا تبرعت حتى الآن بـ 50 مليون جرعة لقاح للدول النامية، لا سيما "للأشقاء" في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد المقرر له، حيث كان من المخطط تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجاري.

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١٩٩٠-٢٠٢١

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