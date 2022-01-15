غدًا.. انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الإعدادي بـ«البعوث الإسلامية»

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن غدًا الأحد، سيتم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (الأول والثاني) الإعدادي بمعاهد البعوث الإسلامية (بنين وفتيات)، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمقر معهد البعوث الإسلامية فتيات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وانطلقت صباح اليوم السبت الموافق الـ١٥ من شهر يناير الجاري امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (الأول والثاني) الثانوي بمعاهد البعوث الإسلامية بنين وفتيات، بقسميه العلمي والأدبي، وحرصت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على تفقد لجان الامتحانات؛ للتأكد من التزام المعاهد بتطبيق التعليمات الخاصة بالامتحانات.

وخلال الجولة اطمأنت رئيس مركز تطوير الوافدين على وجود أستاذ المادة للرد على تساؤلات الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأشادت رئيس مركز تطوير الوافدين على حسن انضباط والتزام الطلاب والطالبات داخل مقرات اللجان، كما أعربت عن ثقتها في أعضاء لجان الامتحانات وجميع القائمين على العملية التعليمية وقدرتهم على إخراجها على النحو الأفضل بما يليق مع مؤسسة الأزهر.

كما حرصت الدكتورة نهلة الصعيدي على طمأنة الطلاب موجهة لهم النصيحة بالتوكل على الله وتجنب الخوف والقلق، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وأنهم يمثلون العنصر الأهم في العملية التعليمية ويعول الأزهر عليهم؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر.