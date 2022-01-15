السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أغرقه ابن عمته».. ننشر أول صورة لطفل بولاق الدكرور

غرق
غرق

استمعت نيابة جنوب الجيزة، لأقوال والد طفل عثر على جثته في رشاح مياه ببولاق الدكرور، وقال إن نجله يبلغ من العمر 4 سنوات كان برفقة ابن عمته في يوم الواقعة للعب، ولكن المتهم البالغ من العمر 11عامًا، عاد إلى المنزل دون نجله. 

وحصل «الدستور» على أول صورة لطفل بولاق الدكرور ضحية نجل عمته بعدما ألقاه في رشاح مياه. 

واستمرت أعمال البحث عن الطفل المفقود ليومين قبل اكتشاف الواقعة، لتكشف التحريات مقتل الطفل على يد ابن عمته، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيًا. 

البداية كانت بلاغًا تلقاه قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد باختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة  تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه، مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتمت مناظرتها  ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

442
442

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

«الجريمة».. أبطال الفيلم: ينتمى لـ«السيكودراما».. وكل المشاهد صعبة

سمير صبرى: الطبيب المعالج للإبراشى شارك فى مظاهرات الإخوان

«متخفش».. الباز لـ عمرو أديب: شماتة الإخوان «فى الجزمة»

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت