«أغرقه ابن عمته».. ننشر أول صورة لطفل بولاق الدكرور

استمعت نيابة جنوب الجيزة، لأقوال والد طفل عثر على جثته في رشاح مياه ببولاق الدكرور، وقال إن نجله يبلغ من العمر 4 سنوات كان برفقة ابن عمته في يوم الواقعة للعب، ولكن المتهم البالغ من العمر 11عامًا، عاد إلى المنزل دون نجله.

وحصل «الدستور» على أول صورة لطفل بولاق الدكرور ضحية نجل عمته بعدما ألقاه في رشاح مياه.

واستمرت أعمال البحث عن الطفل المفقود ليومين قبل اكتشاف الواقعة، لتكشف التحريات مقتل الطفل على يد ابن عمته، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيًا.

البداية كانت بلاغًا تلقاه قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد باختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه، مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتمت مناظرتها ونقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.