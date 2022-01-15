تراجع كبير فى سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ في السوق غير الرسمية، عقب إعلان حركة أمل وحزب الله العودة لاجتماعات مجلس الوزراء المعطلة منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

هبط متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مساء اليوم إلى ما دون 25000 ليرة لكل دولار وهو أدنى مستوى لسعر الصرف منذ عدة أسابيع، وذلك بعد أن سجل صباح اليوم 27500 ليرة لكل دولار.

كان سعر صرف الدولار بالسوق يوم توقف جلسات مجلس الوزراء في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي قد سجل 20 ألف ليرة لكل دولار، ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الثلاثاء الماضي حيث سجل 33500 ليرة لكل دولار.