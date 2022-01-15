«تمثال منحوت».. إيمي سمير غانم تتلقى هدية لوالدها بمناسبة عيد ميلاده

تلقت الفنانة إيمي سمير غانم هدية من قبل جمهورها بمناسبة عيد ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، وهي تمثال منحوت بوجه الراحل.

وشاركت «إيمي» صور للتمثال عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ووجهت الشكر لصاحب الهدية، وعلقت قائلة: «شكرا جدا علي التمثال الجميل ده في يوم عيد ميلاده».

وكانت إيمي سمير غانم، وجهت رسالة مؤثرة في وقت سابق لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، بمناسبة ذكرى ميلاده التي توافق اليوم السبت، حيث أنه من مواليد 15 يناير 1937.

وكتبت إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «الله يرحمك ويغفر لك يارب وأشوفك في الجنة أنت ومامي ونحتفل معاكوا زي كل سنة.. يا ريت كل اللي شاف البوست يقرأ الفاتحة».

يذكر أن تحل ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، اليوم السبت الموافق 15 يناير، والذى يعد أيقونة المسرح الكوميدى إذ كان يتمتع بأداء تمثيلى بسيط استطاع أن يحتل قلوب المشاهدين، وقدم الكثير من الشخصيات في مجال السينما التي حققت نجاحًا كبيرًا جعلته من أهم نجوم جيله، كما أن الفنان سمير غانم اشتهر بشخصية "فطوطة" التي قدمها كشخصية كرتونية كان يعرض كل عام في شهر رمضان.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.