بطاقة 200 سرير.. إنشاء مستشفى جديدة للطوارئ بالغربية

استقبل الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، السبت، وفدًا من نواب مجلسى النواب والشيوخ بالغربية.

في بداية اللقاء، رحّب رئيس الجامعة بالنوّاب، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء مكتب للاتصال السياسى مع نواب الشعب هو بناء جدار من الثقة معهم لخدمة المواطن موضحًا أن الجامعة ليست مكانًا للتعليم فقط بل منارة داخل المجتمع ومن الركائز الأساسية لخدمة المجتمع.

وأعلن رئيس الجامعة عن إنشاء مستشفى طوارئ جديدة بمدينة طنطا، مشيرًا إلى أن مستشفى الطوارئ تستقبل يوميًا 1850 حالة وتخدم محافظات الدلتا، ونستهدف من إنشاء مستشفى جديدة للطوارئ دعم قطاع الطوارئ حيث تضم المستشفى الجديد 200 سرير وسيتم تصميمها بمواصفات عالمية.

وأكد زكى أنه تم تطوير 6 مستشفيات جامعية كما تم تطوير هائل فى مراكز التميز، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيزات مستشفى الجراحات الجديد التى تضم 722 سريرًا وجاري ادخال المرافق للمستشفى.

وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم افتتاح وحدة زراعة الكبد فى المستشفى التعليمى بعد الإنتهاء من إصدار التراخيص اللازمة، موضحًا أن جامعة طنطا قد حققت قفزات غير مسبوقة فى عام 2021 وحصدت جائزة المركز الثانى في التميز الحكومي، كما حققت قفزة على مستوى خدمة المجتمع ودعم البنية التكنولوجية ورقمنة كافة الخدمات الطلابية.

أجرى رئيس الجامعة نقاش مفتوح مع السادة النواب، أشاد خلاله النواب بمكتب الاتصال السياسي الذى أنشأته الجامعة من النواب حيث تمت الإستجابة الفورية من الجامعة لـ 90% من مشاكل المواطنين التى تقدم بها النواب، وتحدث النواب عن ضرورة دعم الأطباء بالمستشفيات الجامعية ومواجهة العجز فى عدد الأطباء والتمريض ودعم القطاع العلاجى بالمستشفيات ودعم البحث العلمى واشادوا بقوافل جامعة طنطا التي تخدم القرى الأكثر احتياجا وأنها وصلت إلى المحافظات الحدودية فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأكد النواب فى نهاية حوارهم مع رئيس جامعة طنطا دعمهم المطلق للجامعة لتادية رسالتها التعليمية ودورها فى خدمة المجتمع.