«متخفش».. الباز لـ عمرو أديب: شماتة الإخوان «فى الجزمة»

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب بعد مطالبته أمس للمصريين بدعمه في حال حدث له شيء وشمت فيه الإخوان.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "عمرو كان مخضوض ومفزوع من رد فعل الإخوان وشماتتهم في وفاة وائل الإبراشي، وبعض من يعومون على أمواجهم، وقال أديب وهو متأثر لو حصل له حاجة متسيبوش الناس تنهش في لحمه".

وتابع: "عاوز أقول لعمرو أديب أجمد لأن شماتة الإخوان في أي حد في صف الدولة المصرية في الجزمة، وشيء مفروض لا يفزعنا ولا يغضبنا لأن اللى مش واخد باله منه عمرو أن الإخوان بيمارسوا نوع من الإرهاب بالموت أو المرض وكأن اللي بيموت ده غضب من ربنا، الموت ده حق ودي سنة الحياة الناس بتمرض وتموت".