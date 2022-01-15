السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«متخفش».. الباز لـ عمرو أديب: شماتة الإخوان «فى الجزمة»

جريدة الدستور

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب بعد مطالبته أمس للمصريين بدعمه في حال حدث له شيء وشمت فيه الإخوان.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "عمرو كان مخضوض ومفزوع من رد فعل الإخوان وشماتتهم في وفاة وائل الإبراشي، وبعض من يعومون على أمواجهم، وقال أديب وهو متأثر لو حصل له حاجة متسيبوش الناس تنهش في لحمه".

وتابع: "عاوز أقول لعمرو أديب أجمد لأن شماتة الإخوان في أي حد في صف الدولة المصرية في الجزمة، وشيء مفروض لا يفزعنا ولا يغضبنا لأن اللى مش واخد باله منه عمرو أن الإخوان بيمارسوا نوع من الإرهاب بالموت أو المرض وكأن اللي بيموت ده غضب من ربنا، الموت ده حق ودي سنة الحياة الناس بتمرض وتموت".

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

«متخفش».. الباز لـ عمرو أديب: شماتة الإخوان «فى الجزمة»

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت