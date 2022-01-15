بدأت اليوم.. ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022.. يبحث طلبة المدرسة والمدرسين وأولياء الأمور عن الجدول من خلال محرك البحث العالمي "جوجل" في الساعات القليلة الماضية، مع بدء ماراثون الامتحانات لنصف العام ٢٠٢٢، لذلك ترصد "الدستور" موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكيفية وضع سؤال الامتحان طبقا لتعليم جدول الامتحانات للصف الرابع الابتدائي بعام 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

حيث امتحن طلبة الصف الرابع الابتدائي في مادتي اللغة العربية ومادة التربية الدينية، ويتكون الامتحان من 20 سؤالا، لكل سؤال درجة ونصف فيكون المجموع الكلي لتلك المادة 30 درجة.

وجاءت المواد طبقا للجدول الآتي:

_ الأحد الموافق 16 يناير 2022 امتحان مادتي العلوم ومادة مهارات مهنية.

_ الاثنين الموافق 17 يناير 2022 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ict .

_ الثلاثاء الموافق 18 يناير عام 2022 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

_ الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الغطاس.

_ الخميس الموافق 20 يناير 2022 امتحان "مادة الرياضيات".

نظام أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

يتم تقييم الطلبة بالمواد المتبقية لطلبة الصف الرابع طبقا للجدول السابق عبر الـ15 سؤالا ولكل سؤال درجتين ويتم مراعاة الزمن للامتحان في كل مادة فيما عدا مادة اللغة العربية، ويتم وضع أسئلة من خلال نموذج استرشادي التي تم وضعها من وزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال منصة "بنك المعرفة" حيث يتم التدريب للطلبة على نوعية الأسئلة للامتحان النهائي.

يعمل المنهج الجديدة التي يخضع له الطلبة لدراسته في الفصل الدراسي الأول إلى القيام بتنمية القدرات الطلاب العقلية و"يقيم الامتحان مدى الاستيعاب للطلاب للمعلومات الدراسية التي تكون واردة في المنهج خاصة وأنها مما يكون يراه الطالب يوميا بحياته العادية.