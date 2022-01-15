السيطرة على حريق بشقة في المنشية وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، اليوم السبت، داخل إحدى الشقق بعقار بمنطقة 9 حارة الشاذلي متفرع من شارع الست نعيمة بالمنشية، التابعة لحي الجمرك الإسكندرية، ولم يسفر عن أي إصابات.

تعود الواقعة، عندما تلقى حي الجمرك الإسكندرية، بلاغ بشأن نشوب حريق داخل إحدى الشقق بعقار بمنطقة ٩ حارة الشاذلى متفرع من شارع الست نعيمة بالمنشية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية وقيادات من حي الجمرك تحت إشراف اللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك وبتواجد ضباط قسم شرطة المنشية، وتم تحرير محضر بالواقعة.